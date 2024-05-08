Лучший автомобиль для покупки в Европе – это… китайский BYD!

Европу продолжают наводнять автомобили китайских брендов, но ситуация в «Старом Свете» пока далека от того, что наблюдается на российском рынке, где «поднебесные» бренды оккупировали весь ТОП продаж.

Впрочем, это не мешает китайским маркам бороться за звание лучших в ЕС и даже опережать своих конкурентов. Так, к примеру, накануне стало известны победители премии «Лучший автомобиль для покупки в Европе в 2024 году».

Жюри определило три машины, которые по совокупности качеств являются идеальными предложениями на «старосветском» рынке. И победителем в этом конкурсе неожиданным образом оказался китайский BYD со своей моделью Dolphin.

Автомобиль, входящий в список самых продаваемых электрокаров на планете, заработал в общей сложности 20 тысяч 57 баллов и обогнал своего ближайшего преследователя в лице Hyundai Kona на 344 балла. Тройку замкнул Jeep Avenger, а прорывом года был назван Citroen e-C3.

Церемония награждения победителей состоится 23 мая в Люксембурге.