Машины, которые смогли проехать больше 4,5 млн км: таких в мире только две

Существует несколько известных автомобилей, которые смогли преодолеть отметку в 1,5 миллиона километров (от Toyota Tacoma до Plymouth Fury 1963 года). Но 4,5 миллиона км?

Мифическое число, о котором в автомобильной среде принято шептаться, смогли покорить всего две машины в мире. Обе из них назвало издание «Motorbiscuit».

Volvo 1800S 1966 года

Автомобиль, которым владел Ирвинг Гордон, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как личная машина с самым большим пробегом в мире. Мужчина приобрел этот Volvo в 1966 году и с тех пор смог накатать на нем 5,23 миллиона километров.

Американец менял масло в двигателе своего «Вольво» каждые 5 тысяч километров, а также проводил замену рабочей жидкости в его трансмиссии каждые 40 тысяч км.

Что интересно, двигатель пришлось «капиталить» всего один раз (на пробеге чуть больше миллиона км). Все остальное время замене подвергались только «расходники» и сцепление.

Mercedes-Benz 240D 1976 года

Грегориос Сачинидис приобрел свой Mercedes 240D, чтобы использовать его как личный автомобиль, а также такси. Мужчина возил пассажиров по своему родному городу Фессалоники в Греции ежедневно. И в 2004-м году дизельный 240-й подошел к отметке пробега в 4,6 миллиона километров.

История заинтересовала Mercedes-Benz и компания попросила отдать ей эту машину для того, чтобы выставить в музее. Вместо нее греческому таксисту предложили новенький C-Class, который он с радостью обменял на старый, но все еще остающийся на ходу 240D.