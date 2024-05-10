Dacia подготовит соперника Volkswagen Golf

Компания Dacia готовит на ближайшие годы немало новинок, одной из которых является проект недорогой модели C-Neo. В начале этого года в Сети появилось несколько подробностей об этой задумке румынского суббренда Renault, но информация была запутанной. А сегодня в интернет оказались слиты сведения, которые рисуют совершенно иную картину по сравнению с тем, что было заявлено ранее.

Раньше считалось, что проект C-Neo будет представлять собой конкурента Skoda Octavia, поэтому машину готовят в кузове универсал или фастбэк, а возможно еще и седан.

Впрочем, как пишет портал «MotorsActu», новинка Dacia проектируется как компактный хэтчбек, который расположится в сегменте C-класса. Главными конкурентами для него руководство марки видит Volkswagen Golf, BMW 1-Series, Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.

Ожидается, что внешне автомобиль будет похож на недавно модернизированные модели Dacia Spring и Dacia Duster, получив Y-образную оптику, новый логотип марки и необычную радиаторную решетку, выполненную в виде штрихов.

В основу C-Neo должна лечь модульная архитектура CMF-B, а линейка двигателей будет состоять из бензиновых моторов и двигателей, способных работать на сжиженном природном газе.

Дебют хэтчбека, который бросит вызов VW Golf, запланирован на 2026 год.