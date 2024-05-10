Tesla Cybertruck сломался через 56 километров после доставки: неисправность не входит в гарантию

Tesla продолжает доставлять своим клиентам новенькие пикапы Cybertruck. И вместе с этим на них растет количество жалоб со стороны новоиспеченных владельцев.

Накануне на официальном форуме «CybertruckOwnersClub» появилось сообщение, в котором мужчина посетовал на поломку своей новой машины уже спустя 35 миль или 56 километров пробега. Но это еще не всё. Оказалось, что неисправность не покрывается гарантией и заплатить за ее устранение ему придется из собственного кармана.

В своем сообщении владелец сломавшейся Tesla рассказывает, как получил машину:

Но подпорченные впечатления от приемки автомобиля испортились еще сильнее, когда мужчина приехал на станцию зарядки Supercharger и обнаружил, что из задней части пикапа льется охлаждающая жидкость.

Обескураженный обладатель одного из самых желанных автомобилей в 2024 году позвонил в Tesla, чтобы пожаловаться на проблему, но получил неожиданный ответ. Оказалось, что утечки охлаждающей жидкости не покрываются гарантией, а значит ремонтировать автомобиль ему придется за свои деньги.

После длительных споров представительство компании согласилось прислать за пикапом эвакуатор и доставить автомобиль в сервисный центр, но там по-прежнему отказываются ремонтировать Cybertruck бесплатно, отвергая все претензии в отношении того, что это почти 100-процентный производственный брак.