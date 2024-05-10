Volkswagen тестирует новейший пикап: его спрятали в кузове седана Virtus

2018-й год ознаменовался для Volkswagen премьерой необычного концепта – Tarok. Машина представляла собой компактный пикап, построенный на платформе кроссовера Tiguan. Несмотря на очевидные неплохие рыночные перспективы проекта, в VW так и оставили его в качестве шоу-кара. Но спустя шесть лет появилась информация о том, что машина все же увидит свет.

Первые фотографии с испытаний серийного Volkswagen Tarok были сделаны в Бразилии (в окрестностях завода компании в Сан-Бернарду-ду-Кампу). Но определить по ним, что речь идет о пикапе на первый взгляд невозможно.

Всё потому, что компактный утилитарник скрывается под личиной сильно закамуфлированного седана Virtus, используя 4-дверку в качестве тестового «мула».

На снимках легковая модель выглядит нетипично для машин этого класса, обладая увеличенной шириной задней колеи и расширенными задними крыльями, а также высоким клиренсом.

Ранее в VW подтвердили, что пикап Tarok разделит платформу с кроссовером Taos (MQB-A1). Никаких других технических подробностей о машине пока нет, но известно, что основным конкурентом для автомобиля в руководстве немецкой марки видят Fiat Toro.

Премьера новинки VW состоится не раньше 2027 года.