Автовладельцы начали обрезать провода OBD-разъемов на своих машинах

Количество автофургонов в России в 2023 году увеличилось почти на 15 процентов (по информации страховой компании ВСК), но такая ситуация складывается не только в нашей стране, но и за рубежом. Проблема оказалась настолько серьезной, что в США некоторые автовладельцы начали использовать крайне необычный метод защиты своей машины от угона – обрезкой проводов OBD-разъема.

Как пишет издание «Motorbiscuit», автомобильные воры находят всё больше способов взлома машины, но чаще всего используют так называемую релейную атаку для авто, оборудованных системой бесключевого доступа, либо вскрывают их двери старым методом с помощью живой силы.

Впрочем, какой бы метод не использовался для взлома, заводят двигатель и уезжают на машине преступники нередко благодаря использованию OBD-разъема.

Каждый автомобиль, выпущенный с 1996 года, обладает стандартным портом бортовой диагностики (OBD). Чаще всего он расположен под передней панелью со стороны водителя. Разъем позволяет механикам подключаться к машине с помощью компьютера и считывать данные, к примеру информацию о возникших ошибках и неисправностях.

Но система, задуманная во благо, иногда оборачивается против владельцев автомобилей. Некоторые сообразительные воры пользуются этим разъемом, чтобы прописать новый ключ в память иммобилайзера, после чего спокойно уезжают на автомобиле.

Новым способом в США среди предприимчивых автовладельцев стал тренд на покупку фиксирующей крышки OBD-порта (на фото выше). Воры могут ее срезать, но на это потребуется время, а также будет высокий шанс повредить сам порт.

Но существует и альтернативный метод. И выглядит он крайне нетривиально. Владельцы машин обрезают провода к порту OBD и просят профессионалов удлинить их, установив второй (рабочий) порт в таком месте, где найти его будет непросто (к примеру, в передаточном ящике).

Зная, где находится разъем, владелец может показать его расположение автомеханику при ремонте, тогда как преступнику потребуется драгоценное время на то, чтобы найти порт, а значит, скорее всего, это заставит его ретироваться и поискать другую, более легкую жертву.