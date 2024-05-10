В Испании сравнили новый Aurus Senat с Rolls-Royce Ghost

На этой неделе в России состоялась официальная премьера обновленного люксового седана Aurus Senat. Сразу после того, как о машине рассказали всё, что только возможно в российских СМИ, автомобиль принялись оценивать и за рубежом. Первым свой отзыв на новый Senat оставила американская пресса, а теперь это сделали и в Испании, сравнив самый дорогой седан в России с Rolls-Royce Ghost.

Заметка, вышедшая на сайте «Motor.es», включает в себя подробное описание изменений, которым подверглась российская 4-дверка в ходе рестайлинга. Испанцам понравилось, что российский лимузин обладает современным внешним видом с более плоскими и прямоугольными фонарями, чем раньше, оснащенными матричной светодиодной технологией.

При этом журналисты из Европы отметили, что радиаторная решетка Senat все еще пытается подражать люксовым британским машинам, а задние фонари российской модели и вовсе скопированы у Rolls-Royce Ghost, но с обновлением лишились прежнего объема.

Отдельного внимания в модернизированном Aurus Senat удостоилось внутреннее убранство машины, которое авторы статьи охарактеризовали следующим образом:

«Нет никаких сомнений, что Aurus Senat может похвастаться роскошью, но, честно говоря, он по-прежнему далек от Ghost. Задний ряд машины обладает огромным пространством и высоким уровнем комфорта, но это далеко не Rolls-Royce».

Заметка на испанском автомобильном сайте завершается констатацией технического оснащения машины, в котором главенствующую роль продолжает играть продукт компании Porsche.

Речь идет о 4,4-литровом моторе V8 с двойным турбонаддувом, работающим в паре с электрическим довеском. Мощность установки составляет 598 лошадиных сил, а ее автором называют подразделение Porsche Motorsport. Связку двигателю составляет система полного привода и 9-скоростная автоматическая коробка передач.