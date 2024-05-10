Исполинский и очень дорогой внедорожник Tank 800 появится до конца этого года

Компания Tank, официально представленная в России с 2022 года, работает над новым внедорожником, который станет флагманом марки. Такой информацией поделился руководитель по развитию концерна Great Wall Motor Ли Жуйфэн. Более того, топ-менеджер даже назвал сроки премьеры такого автомобиля. Оказалось, что его представят уже совсем скоро.

Как сообщает портал «MyDrivers», ссылаясь на заявление одного из главных лиц в руководстве Great Wall, самый большой и дорогой Tank будет представлен к концу 2024 года.

Напомним, прототип Tank 800 впервые был замечен на автосалоне в Шанхае в 2021 году. С тех пор о машине было неизвестно практически ничего пока в начале этого года в Сети не появились фотографии тестовых прототипов такого внедорожника.

Предполагается, что флагманский вездеход в гамме Tank будет продаваться как гибрид (PHEV). В качестве основы для силовой установки машины выступит бензиновый мотор V6, связку которому составит электромотор и 9-скоростная автоматическая коробка передач.

Длина «восьмисотого» должна оказаться в районе 5,2-метров, а в его салоне сможет разместиться до шести или семи человек. Покупатели смогут рассчитывать на пневмоподвеску, а также роскошное оснащение, включающее в себя все передовые разработки Great Wall.

Цены на машину в Китае, вероятно, будут начинаться с отметки в 500 тысяч юаней или 6,5 миллиона рублей по текущему курсу.