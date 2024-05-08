Невыгодная покупка: названы автомобили, теряющие в цене больше всех в первый год

Амортизация – это явление, которое затрагивает почти все новые автомобили. За редким исключением (будь то эксклюзивность или лимитированный тираж) спустя год после покупки машины стоят заметно дешевле, чем когда были припаркованы в стенах автосалона.

Для одних моделей амортизация может быть незначительной, тогда как другие напротив страдают от нее больше остальных. Новое исследование «iSeeCars» раскрыло список машин, которые теряют в первый год эксплуатации больше всего.

В основу исследования легли данные, собранные в США, но даже оно позволяет получить первое представление о том, какие машины обесцениваются быстрее остальных.

Mercedes EQS

Оказалось, что самым невыгодным в качестве инвестиции автомобилем является Mercedes EQS. Электромобиль штутгартской марки по подсчетам аналитиков теряет за первые 12 месяцев с момента покупки в среднем 47,8% от своей первоначальной цены.

Nissan Leaf

Чуть лучше, но все равно ужасно, дела обстоят с еще одной «электричкой» – Nissan Leaf. Японский хэтчбек обесценивается за первый год эксплуатации на 45,7%, а тройку по этому показателю занимает Jaguar F-Pace с потерей стоимости в 35,4%.

Jaguar F-Pace и Alfa Romeo Giulia

Четвертое место застолбила за собой Alfa Romeo Giulia, которая дешевеет за год в среднем на 33,4% от собственной цены в новом состоянии.

Kia EV6

Пятая и шестая строчки в этом анти-ТОП-е достались двум электрическим «корейцам» – Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. Выяснилось, что спустя год с покупки они дешевеют в среднем на 33,3 и 32,9% соответственно.

Hyundai Ioniq 5

Седьмым стал Volkswagen ID.4 (-32,9% от своей изначальной цены за год), а восьмым Alfa Romeo Stelvio (-32,3%). Далее расположились: Nissan Murano (-32%), Mercedes-Benz C-Class (-31,5%), BMW 7-Series (-29,8%) и Ford Mustang Mach-E, обесценивающийся за первый год использования на 29,8% от своей изначальной стоимости.