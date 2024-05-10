Самый роскошный кроссовер Hyundai показали на новых рендерах

Hyundai не собирается останавливаться в развитии собственной линейки электромобилей, особенно когда спрос на такие машины продолжает расти.

Одной из главных новинок ее премиального суббренда Ioniq, ориентированного как раз на «электрички», станет большой кроссовер, которому предстоит оказаться самым дорогим SUV в линейке материнской компании. Как он будет выглядеть накануне показали дизайнеры из корейской студии «NY Mammoth».

В основу рендеров легли шпионские фотографии прототипов модели, а также изображения концепт-кара Ioniq Seven образца 2023 года.

Изначально считалось, что серийный «паркетник» получит имя Ioniq 7 и станет флагманом электрической марки Hyundai, но впоследствии выяснилось, что машину хотят назвать Ioniq 9. Цифра «девять» в имени модели по задумке маркетологов будет отражать высокий статус автомобиля, ставя его на вершину по габаритам и уровню роскоши во всей гамме «Хендэ».

Судя по изображениям, машина сможет удивить необычной пиксельной оптикой спереди, а также брутальным бампером со светодиодной имитацией решетки радиатора.

Вместе с тем, колесные арки «девятки» получат оквадраченные накладки из глянцевого пластика, а дверные ручки окажутся скрыты в кузове.

Длина Ioniq 9 должна превысить отметку в пять метров, благодаря чему объем внутреннего пространства в автомобиле позволит чувствовать себя комфортно всем пассажирам.

В основу кроссовера ляжет платформа E-GMP, которая поддерживает аккумуляторы высокой емкости. В случае с Ioniq 9 такая батарея может обеспечить машине дальность хода за пределами 500 км.

Официальный дебют роскошного и дорогого кроссовера Hyundai состоится уже в конце июня этого года на автосалоне в Пусане (Южная Корея).