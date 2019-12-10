Ретро-автомобилям дали статус

Представители Росстандарта сообщили, что ими совместно с ККА РАФ был разработан новый ГОСТ относительно критерий определения классического транспортного средства.

Как оказалось, в официальном стандарте учитываются многие показатели не только кузова и особенностей двигателя, но и дизайна интерьера. В настоящий момент работает всего 15 аккредитованных экспертов, которые могут вынести реальную оценку. Но, позже их количество должно увеличиться.

Транспортное средство будет получать оценки в баллах за отклонение либо же соответствие оригиналу. Если будет собрано более 100 баллов, то это транспортное средство не будет считаться раритетным, а его владельцу будет дозволено вносить изменения, после чего вновь пройти процедуру экспертной оценки.

Отмечается, что это мероприятие владельцем старинного транспорта необходимо будет проходить один раз в 5 лет. С новым ГОСТом также определяются требования к техническому состоянию ретрокаров, несоответствие которым будет запрещать использовать транспортное средство для передвижения по дорогам общего пользования.