Представлен «премиум-хэтчбек» от Tata по цене Lada Granta

Индийская автомобильная компания Tata Motors провела презентацию своего нового компактного хэтчбека под названием Altroz, позиционирующийся маркой как «премиальный городской автомобиль». В скором времени новинка поступит в продажу.

Пятидверка спроектирована на базе концепт-кара 45X, представленного в 2018 году. «Товарная» версия Altroz дебютировала в начале текущего года.

В качестве платформы для нового хэтчбека Tata выступила собственная архитектура марки – ALFA. Габаритные размеры автомобиля оказались сопоставимы с российским хэтчем Lada Granta. Длина составляет – 3990 мм, ширина – 1755 мм, высота – 1523 мм, колесная база – 2501 мм. Клиренс – 165 мм. Несмотря на схожие габариты, «Тата» вместительнее «Гранты», а ее объем багажника составляет 345-665 литров против 240-550 литров.

Премиальность нового Tata Altroz в Индии заключается в следующем базовом оснащении: системы ABS+EBD, несколько подушек безопасности, задние парктроники и кондиционер. В «топе» 5-дверка получила климат-контроль, «круиз», информационно-развлекательную систему с «парящим» экраном и камеру заднего вида.

Продавать хэтчбек Tata Altroz будут с 1,2-литровым «атмосферником» на 86 «сил» и 1,5-литровым турбодизелем на 90 «скакунов». Связку обоим составит исключительно 5-скоростная МКПП.

Стоимость новинки составит от 500 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет около 450 тысяч рублей.