Деше Lada Vesta установил на нее впуск от Ford Mondeo

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Владельцы стандартных седанов Lada Vesta заметно воодушевились с выпуском версии Lada Vesta Sport, у которой они подсмотрели возможности увеличить мощность моторов своих машин. Напомним, что обычная «Веста» комплектуется 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21129 на 106 лошадиных сил и 1,8-литровым агрегатом ВАЗ-21179 на 122 лошадиные силы.

Для того, чтобы добиться хоть и не большого, но увеличения отдачи (около 6 лошадиных сил), умельцы начали дорабатывать систему впуска своих машин, основываясь на решении инженеров Lada Sport, которые те применили в Vesta Sport. Они попросту установили увеличенный воздушный фильтр и изменили забор воздуха (холодный впуск). Суммарно весь набор для тюнинга обходился в 5 тысяч 500 рублей.

Но накануне один из пользователей портала Drive2 предложил более доступный вариант для форсирования мотора обычной «Весты» – вместо оригинального корпуса воздушного фильтра Lada Vesta Sport использовать аналог от Ford Mondeo 3, который стоит заметно дешевле.

Фото: “Лада.Онлайн”

По словам владельца, установившего на свою «Весту» впуск от «Мондео», по сравнению со штатной системой впуска он ощутил заметную разницу. Двигатель стал «быстрее крутить», получил «легкость с самых низов», «практически исчезли вибрации на холостом ходу», а также теперь не ощущается потеря мощности при включенном кондиционере в пробках, а звук мотора стал более «приятным и мягким» при активном педалировании, пишет «Лада.Онлайн».

Суммарно затраты на установку впуска от Ford Mondeo составили у владельца «Весты» 1880 рублей, что в три раза дешевле, чем если устанавливать на оригинальную Vesta впуск от Vesta Sport.

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