Деше Lada Vesta установил на нее впуск от Ford Mondeo

Владельцы стандартных седанов Lada Vesta заметно воодушевились с выпуском версии Lada Vesta Sport, у которой они подсмотрели возможности увеличить мощность моторов своих машин. Напомним, что обычная «Веста» комплектуется 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21129 на 106 лошадиных сил и 1,8-литровым агрегатом ВАЗ-21179 на 122 лошадиные силы.

Для того, чтобы добиться хоть и не большого, но увеличения отдачи (около 6 лошадиных сил), умельцы начали дорабатывать систему впуска своих машин, основываясь на решении инженеров Lada Sport, которые те применили в Vesta Sport. Они попросту установили увеличенный воздушный фильтр и изменили забор воздуха (холодный впуск). Суммарно весь набор для тюнинга обходился в 5 тысяч 500 рублей.

Но накануне один из пользователей портала Drive2 предложил более доступный вариант для форсирования мотора обычной «Весты» – вместо оригинального корпуса воздушного фильтра Lada Vesta Sport использовать аналог от Ford Mondeo 3, который стоит заметно дешевле.

По словам владельца, установившего на свою «Весту» впуск от «Мондео», по сравнению со штатной системой впуска он ощутил заметную разницу. Двигатель стал «быстрее крутить», получил «легкость с самых низов», «практически исчезли вибрации на холостом ходу», а также теперь не ощущается потеря мощности при включенном кондиционере в пробках, а звук мотора стал более «приятным и мягким» при активном педалировании, пишет «Лада.Онлайн».

Суммарно затраты на установку впуска от Ford Mondeo составили у владельца «Весты» 1880 рублей, что в три раза дешевле, чем если устанавливать на оригинальную Vesta впуск от Vesta Sport.