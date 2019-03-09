Отзыв владельца универсала Lada Kalina (2014): Неплохой автомобиль за 416000 рублей

Всем привет. Отзыв о Калине. Вполне неплохой автомобиль. Первой была Калина первого поколения, владел пять лет, проблемный двигатель 1,4 литра кушал масло даже после «капиталки». Проехал на ней 120000 км. Что касается подвески все было неплохо. Большой багажник для маленькой машинки.

Когда встал вопрос о покупке нового авто, решил взять новую «Калина 2». Вазовцы неплохо потрудились над ней. Наконец сделали нормальное отопление, а то на первой всё время зимой замерзали края передних окон. Да и из-за этого был затруднён обзор зеркал.

Салон стал поприятнее выглядеть, появилась мультимедиа. Да и вообще машина преобразилась, жаль что её теперь перевели под бренд гранта, боюсь качество будет хромать, так как это вообще бюджетная модель.

О качестве судите сами – пробег на данный момент 134800. Из всего, что я заменил за это время: задний ступичный подшипник и шаровые, так как менять лучше парой. И вот тысячу км. назад решил поменять тормозное (суппорта, цилиндры, ручник, «тормозуху», диски, барабаны).

Из минусов это: шумоизоляция ужас (я проложил сам вибро шумоизоляцию по полу в багажнике и лобовых стойках), а вот на крыше у них её наверное вообще нет. А при езде с багажником на крыше я вообще промолчу. Ну и как вообще у ВАЗа, железо оставляет желать лучшего. Коррозия прёт. Но в целом повторюсь неплохой автомобиль за 416000 т.р. в комплектации люкс.

Автомобиль: Lada Kalina универсал

Год выпуска: 2014

Пробег на момент написания отзыва: 134000 км

Объем двигателя: 1,6

Мощность двигателя: 106 лошадиных сил

Тип топлива: бензин

Тип трансмиссии: механика

Автор: Михаил

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