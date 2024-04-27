Появились первые фотографии совершенно нового Bugatti

Bugatti готовится представить преемника Veyron и Chiron и, похоже, уже тестирует прототипы на улицах. Детали дизайна машины остаются окутанными тайной, но неожиданное появление автомобиля на людях позволило энтузиастам впервые взглянуть на долгожданную новинку французского автопроизводителя.

Первоначальный взгляд на прототип, заснятый во время погрузки в грузовик, появился на немецком автомобильном форуме. Утверждается, что машину удалось запечатлеть человеку, связанному с Rimac.

Впрочем, фотография быстро исчезла с форума, но затем чуть позже были опубликованы кадры со съемок Top Gear, на которых можно было рассмотреть чуть больше деталей новинки.

Уже подтверждено, что новый Bugatti получит 8,3-литровый бензиновый мотор V16, который будет работать в паре с тремя электромоторами.

Ожидается, что максимальная мощность системы достигнет 1800 лошадиных сил, а бензиновый ДВС сможет вращаться до 9000 оборотов в минуту.

Сроки премьеры новинки Bugatti пока не раскрываются.