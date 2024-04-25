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Исследование: система автоматического экстренного торможения в большинстве компакт-кроссоверах бесполезна

К такому выводу эксперты пришли после ее тестов

Текст: Михаил Романченко
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Системы автоматического торможения сейчас устанавливаются в большинстве новых автомобилей. Но появилась она уже больше десяти лет назад и была создана для того, чтобы предотвращать столкновения с объектами и наезды на пешеходов.

Впрочем, как показал недавний тест такой функции, система еще далека от идеала и на большинстве машин работает не так хорошо, как было задумано изначально.

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Организация по контролю за безопасностью дорожного движения (IIHS) провела серию испытаний компактных кроссоверов, оснащенных системой автоматического экстренного торможения. Результаты тестов ввели экспертов в замешательство, ведь выяснилось, что технология практически бесполезна.

В испытаниях принимали участие Volkswagen Taos, Chevrolet Equinox, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Ford Escape, Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5 и Subaru Forester. 

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Из десяти этих «паркетников» оценку «хорошо» за работу системы автоматического экстренного торможения получил лишь Subaru Forester, тогда как все остальные машины провалили тесты. 

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Чуть лучше среди них дела обстояли с Honda CR-V и Toyota RAV4, которым присвоили оценку «приемлемо», в то время как Ford, Hyundai и Jeep получили отметку «маргинально». 

Что касается остальных участников теста, то они и вовсе удостоились оценки «плохо». 

Источник:IIHS

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