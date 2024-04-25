Исследование: система автоматического экстренного торможения в большинстве компакт-кроссоверах бесполезна

Системы автоматического торможения сейчас устанавливаются в большинстве новых автомобилей. Но появилась она уже больше десяти лет назад и была создана для того, чтобы предотвращать столкновения с объектами и наезды на пешеходов.

Впрочем, как показал недавний тест такой функции, система еще далека от идеала и на большинстве машин работает не так хорошо, как было задумано изначально.

Организация по контролю за безопасностью дорожного движения (IIHS) провела серию испытаний компактных кроссоверов, оснащенных системой автоматического экстренного торможения. Результаты тестов ввели экспертов в замешательство, ведь выяснилось, что технология практически бесполезна.

В испытаниях принимали участие Volkswagen Taos, Chevrolet Equinox, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Ford Escape, Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5 и Subaru Forester.

Из десяти этих «паркетников» оценку «хорошо» за работу системы автоматического экстренного торможения получил лишь Subaru Forester, тогда как все остальные машины провалили тесты.

Чуть лучше среди них дела обстояли с Honda CR-V и Toyota RAV4, которым присвоили оценку «приемлемо», в то время как Ford, Hyundai и Jeep получили отметку «маргинально».

Что касается остальных участников теста, то они и вовсе удостоились оценки «плохо».