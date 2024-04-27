Легендарная реклама Audi 100 CS quattro не обманывала зрителей

Как только не рекламировала свои машины компания Audi. Но одной из самых необычных ее маркетинговых видео является знаменитая реклама модели 100 CS quattro, в которой автомобилю предстояло подняться на лыжный трамплин.

Многие были уверены, что ролик был сделан с определенными уловками, и в реальности полноприводная «сотка» на такое неспособна. Но ошиблись

Журнал «Авто.Mail.Ru» утверждает, что видеосюжет, который впоследствии стал одним из самых креативных рекламных роликов ингольштадтского автопроизводителя, был снят недалеко от озера Кайпола в Финляндии.

Главной целью рекламы было продемонстрировать покупателям насколько хороша фирменная полноприводная система quattro. По сюжету владелец садится за руль 100 CS quattro и с разгона забирается на горнолыжный трамплин. Причем все это действие происходит зимой и по снегу.

Многие считали, что машину затащили на вершину трамплина специальным тросом, который не видно на видео, но это не так. Автомобиль достиг практически конечной точки подъема своим ходом.

Правда без использования троса все же не обошлось. Он пригодился для того, чтобы Audi не стащило вниз после того, как она остановилась почти на вертикальной поверхности (ее уклон составлял 77%). Сколько дублей понадобилось, чтобы снять ролик, история умалчивает.