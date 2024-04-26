Lancia Gamma возродится в 2026 году в виде современного фастбэка

Компания Lancia, которой сегодня владеет концерн Stellantis, до недавнего времени имела в своем портфолио всего одну достаточно устаревшую модель Ypsilon. Хэтчбек поставили на конвейер еще в середине 90-х и в последний раз обновили в 2021-м году, а сейчас готовят его следующую генерацию.

Но вскоре к нему должны присоединиться еще две новые модели Lancia, включая Delta и Gamma. Как будет выглядеть последняя показали дизайнеры «Motor1».

Инсайдеры пишут, что Lancia Gamma получит маркировку «Сделано в Италии» и будет сходить с конвейера завода в Мельфи, где сейчас собирают Fiat 500X и Jeep Renegade. Автомобиль увидит свет в 2026 году и должен получить длину около 4,7-метра, что позволит ему бросить вызов таким моделям как BMW 3-Series и Mercedes C-Class.

По предварительным данным, Gamma будет представлять собой фастбэк, то есть седан со скошенным задним стеклом (почти как у купе). Это решение было опробовано в Citroen C5 X и позволяет сделать кузов машины менее тривиальным, но при этом элегантным и динамичным.

Внешне «Гамме» предстоит напоминать некоторыми элементами своего экстерьера тот же Ypsilon, а также концепт-кар Pu+Ra HPE.

Что касается силового агрегата, то делать прогнозы о нем пока рано. Единственное, что сейчас можно сказать точно – Gamma будет спроектирована на платформе STLA Medium, поддерживающей запас хода до 700 километров.