Toyota возродит хэтчбек Starlet: вот как он будет выглядеть

Toyota прекратила выпуск хэтчбека Starlet еще в конце 90-х, но в 2020-м году машину воскресили для рынка Африки, где она представляет собой близнеца Suzuki Baleno. Вскоре Starlet вернется в Японию, но не будет иметь с «Сузуки» ничего общего.

Инсайдерское издание «BestCarWeb» из Японии сообщает о том, что в Toyota решили возродить хэтчбек Starlet. Машина будет разработана как в обычной версии, так и GR-модификации, которая, по слухам, впоследствии будет участвовать в гоночных соревнованиях (в частности в категории Rally4).

Автомобиль уже показали на неофициальных рендерах. На них машина предстала в 3-дверном исполнении с необычной круглой оптикой, затемненной решеткой радиатора и антихромным логотипом Toyota, а также пластиковыми накладками на арках, большими колесными дисками и выкрашенными в красный цвет тормозами.

Примерно тот же внешний облик предстоит примерить на себе и GR-версии Starlet, основным отличием которой станет более производительный двигатель, тогда как гоночная модификация получит собственную ливрею и массивный воздухозаборник на крыше.

Никаких технических подробностей о машине пока нет, но ходят слухи, что работа над новым Toyota Starlet уже началась.