В Россию начали ввозить самый надежный среднеразмерный кроссовер в 2024 году

На мировом рынке в сегменте среднеразмерных кроссоверов и внедорожников сегодня существует бесчисленное количество моделей, но лучшим в 2024 году с точки зрения надежности считается лишь один. Как выяснил Daily-Motor.Ru, совсем недавно этот автомобиль добрался и до российского рынка, где за него просят от 8 миллионов 200 тысяч рублей.

Речь идет о модели Cadillac Lyriq. Среднеразмерный SUV накануне начали продавать несколько крупных «серых» дилеров, торгующих параллельно импортированными автомобилями.

Все машины в партии, приехавшей в РФ, сошли с конвейера в конце 2023 – начале 2024 года. Их пробег близок к нулевой отметке и составляет в среднем около 50 км.

Cadillac Lyriq – это полноценный электромобиль. Его длина составляет почти 5 метров, а расстояние между осями превышает отметку в 3 метра. В Россию эта модель приехала в двухмоторной компоновке, выдающей 500 лошадиных сил мощности и обеспечивающей машине наличие системы полного привода.

Запас хода таких машин, выпуск которых осуществляется в США, составляет около 600 километров.

Интересный момент, касающийся конкретно этой модели Cadillac, заключается в том, как ее позиционируют на родине.

К примеру, американское издание «CarBuzz» называет Lyriq самым выносливым кроссовером в среднеразмерном классе в 2024 году, ставя ему оценку в 9,8-балла из 10 возможных за надёжность. По этому показателю машина превосходит Kia EV6 и Kia Sorento Hybrid (на 0,3 балла).