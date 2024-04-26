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Блогеры пробрались на забытый заброшенный завод Bugatti (видео)

Там собирали первый автомобиль после возрождения марки 

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Bugatti владеет собственным заводом в Мольсхайме (Германия), откуда родом Chiron и все его специальные серии. Но мало кто знает, что у этого французского автопроизводителя есть еще одно предприятие. Оно находится в Италии (недалеко от Модены), но не функционирует уже почти 30 лет.

Недавно блогеры с YouTube-канала «Georgesmithgood» решили наведаться на эту производственную площадку, пробравшись внутрь и показав, что хранится внутри.

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Для того, чтобы попасть на завод, любителям приключений пришлось приехать поздно ночью. Оказавшись в стенах предприятия, испанские блогеры прогулялись по внутренним помещениям и посетили несколько частей этого огромного здания.

Завод Bugatti в Кампогальяно был открыт в 1991 году для производства модели Bugatti EB110. Это произошло после того, как Романо Артиоли приобрел коммерческие права на бренд и эмблему марки спустя 30 лет после банкротства компании. 

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Возрождение автопроизводителя было решено отметить выпуском впечатляющего суперкара с 3,5-литровым мотором V12 и четырьмя турбокомпрессорами, которые вместе развивали 560 лошадиных сил.

Это был единственный в своем роде автомобиль и первый серийный суперкар с монококовым шасси из углеволокна, а также самая быстрая на тот момент машина в мире. 

Впрочем, вопреки ожиданиям EB110 оказался не таким успешным, как планировалось. Суммарно до 1995 года компания выпустила всего 139 единиц этой модели, после чего фабрика была закрыта и с тех пор остается заброшенной. 

Фото:Georgesmithgood

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