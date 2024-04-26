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Полиция США похвасталась новыми Ford Mustang GT

Каждый экземпляр "Мустанга" обошелся ей в сумму от 3,7 – 4,6 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт

История Ford Mustang тесно связана с полицией Соединенных Штатов Америки. Такие машины использовались местными стражами правопорядка в 80-х и 90-х годах. Накануне их вернули в строй, но уже в современном виде. Пополнением в своем автопарке похвалилась полиция Северной Каролины. 

В общей сложности в распоряжение «копов» поступило 25 Ford Mustang GT, для которых даже устроили отдельную фотосессию. 

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Как заявляют в департаменте полиции Северной Каролины, машины присоединятся к патрульным автомобилям Ford Police Inteceptor Utility, основанным на Ford Explorer.

Затраты на покупку каждого Mustang GT составили от 40 до 50 тысяч долларов (3,7 – 4,6 миллиона рублей).

Таким образом, за все 25 машин американские полицейские выложили примерно 1,1 миллиона долларов (чуть больше 100 миллионов рублей).

Каждый из автомобилей облачили в специальную ливрею, а также дополнили его оснащение рациями и другим необходимым оборудованием. Впрочем, полицейских «люстр» на крышах машин (по крайней мере пока) нет. 

Фото:NC Highway Patrol

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