Новый купе-кроссовер Haval F7x добрался до дилеров

На китайском авторынке стартовали продажи нового купеобразного кроссовера Haval F7x. Первые «товарные» автомобили уже обрели своих владельцев.

Новый «паркетник» спроектирован на базе стандартного кроссовера F7. Автомобиль отличается от оригинального вседорожника очертаниями кузова, хотя по габаритам обе модели являются идентичными.

Длина составляет 4620 мм, ширина – 1846 мм, а высота – 1690 мм. Колесная база равна 2725 мм.

В моторную линейку нового F7x от Haval вошли 1,5- и 2-литровые турбированные моторы, выдающие 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Сочетается с ними безальтернативный 7-диапазонный «робот». Привод может быть как передним, так и полным (в зависимости от выбранной комплектации).

За базовую версию новинки просят 106 тысяч юаней или примерно 1 миллион 100 тысяч рублей по текущему курсу.