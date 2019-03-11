Назван идеальный для российских дорог автомобиль

Не секрет, что российские дорожные условия порой часто не соответствуют общемировым, под которые автопроизводители выпускают свои модели автомобилей.

Журналисты издания iReactor обратились к автомобильному эксперту Алексею Хресину с целью узнать, какой тип автомобиля наиболее подходит под российские дорожные реалии. Примечательно, но им оказался совсем не кроссовер.

“Я объездил большую часть нашей страны и могу заверить, что на ее дорогах не все так страшно, как кажется. Внедорожник точно не нужен. Если дорога проезжая, то она проезжая и без него”, – заявил эксперт.

По его словам, большинство “паркетников” имеют передний привод, поэтому переплачивать за них точно не стоит. В качестве примера были приведены пикапы, которые у нас практически не используются по назначению.