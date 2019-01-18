Увеличенное число камер привело к росту числа штрафов

В прошлом году, согласно статистике, средства для фото- и видеофиксации поймали более 106 000 000 нарушений ПДД в России.

В стране продолжает увеличиваться число дорожных камер, а водители не становятся более сознательными, из-за чего количество штрафов растёт, принося пользу местным бюджетам. Эксперты отметили, что количество выписанных штрафов растёт вместе с увеличением числа комплексов фиксации. Только за прошлый год число зафиксированных камерами нарушений выросло на 20 процентов по сравнению с 2017 годом.

Представители же ГИБДД сообщают, что установка камер не преследует цель пополнения бюджета, а направлена на предотвращение аварийности и сокращения смертности на российских дорогах. Однако, статистика упорно говорит о другом. Ведь за прошлый год увеличилось не только число аварий, но и число происшествий по вине самих водителей. Прирост составил 2.2 процента. В результате ДТП погибло около 14 тысяч человек.

Очевидно, что с такими успехами стране будет очень непросто добиться снижения показателя смертности до нуля. Напомним, что президент ожидает, что ведомствам удастся добиться этого уже через 11 лет.