Новый Renault Crossover выходит в продажу в Эквадоре

Компания Renault презентовала кросс-версию своего бюджетного седана, который будут продавать на рынке Эквадора. Автомобиль получил название Crossover и представляет собой аналог доступного на российском авторынке 4-дверного «внедорожного» Logan Stepway, правда разработанного на базе дорестайлингового «Логана».

Как и российский «Логан Стэпвэй», эквадорский «Кроссовер» получил пластиковый «внедорожный» обвес вдоль кузова. Из отличий стоит отметить наличие на крыше рейлингов, а также черных молдингов на дверях, которых нет у российской внедорожной четырехдверки.

Клиренс Renault Crossover составляет 195 мм, что соответствует дорожному просвету доступного у нас Logan Stepway.

Приводит в движение новинку 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 105 лошадиных сил. Пару которому составляет 5-ступенчатая МКПП. Привод – передний.

Напомним, что на российском рынке модель Logan Stepway оборудуется 1,6-литровым двигателем с тремя вариантами мощности: 82, 102 и 113 лошадиных сил. В качестве трансмиссий доступны 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат». Стоимость автомобиля начинается с отметки в 662 тысячи 990 рублей.