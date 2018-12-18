В правила техосмотра могут внести изменения

В профильном ведомстве предложили не допускать к прохождению ТО те автомобили, которые получили серьёзные конструктивные изменения, однако, это не отражено в соответствующих документах.

Процесс прохождения техосмотра в последнее время слишком сильно волнует законодательную власть. Чиновники пытаются разработать максимально эффективную реформу, которая в итоге приведёт к тому, что на дорогах страны будут ездить только исправные транспортные средства.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством уже есть подобный запрет, однако, он описан очень размыто. Так, оператор должен отказать в прохождении ТО в том случае, если авто не соответствует информации, указанной в документах. В новой форме чиновники предлагают указывать, что речь идёт именно про несоответствие кузова, рамы, кабины или шасси. Таким образом ушлые водители, поменявшие кузов после серьёзного ДТП без согласования, больше не смогут проходить ТО. Это же касается мошенников, которые завладели чужим имуществом и пытаются его реализовать.

Напомним, что в скором времени в стране появится новый штраф за несвоевременное прохождение ТО. Он составит 2 тысячи рублей.