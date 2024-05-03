Электромобили обходятся владельцам гораздо дороже, чем бензиновые машины

Как известно, зарядка автомобиля зачастую выходит владельцам электромобиля гораздо дешевле, чем если бы они заправляли свою машину бензином. Но мало кто включает в общие затраты цену самого транспортного средства, которая может делать покупку и эксплуатацию электрокара невыгодной, а также учитывает пройденный за год километраж.

«iSeeCars» провел исследование, которое показало, что, как правило, люди ездят на электромобилях гораздо меньше. И это делает затраты с ними на каждую милю (1,6-километра) выше, чем в случае с бензиновыми и другими видами автомобилей.

По подсчетам аналитиков, с ноября 2022 года по апрель 2023 года владельцы электрокаров проехали не только гораздо меньше миль/километров, чем владельцы бензиновых автомобилей, но и их средние затраты на эксплуатацию транспортного средства на расстояние более 1 тысячи миль (1600 км) были гораздо выше.

Так, к примеру, средние затраты на пройденные в течение года 1000 миль/1600 км в случае с гибридами составили 3 тысячи 56 долларов (285 тысяч рублей), с бензиновыми машинами – 3 тысячи 123 доллара (290 тысяч рублей), подключаемыми гибридами – 4 тысячи 351 доллар (405 тысяч рублей), а электрокарами – 5 тысяч 108 долларов (475 тысяч рублей).

Таким образом, оказалось, что электромобили обошлись своим владельцам заметно дороже, чем бензиновые аналоги.

Как отмечают эксперты, в большинстве своем такое положение дел связано с более высокой отпускной ценой электрокаров и малым километражем, который накатывают их владельцы по сравнению с машинами с ДВС. В США в среднем электрички стоят 52 тысячи 387 долларов (4 миллиона 880 тысяч) против 40 тысяч долларов в случае с бензиновыми машинами (3 миллиона 725 тысяч рублей).