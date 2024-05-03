Раскрыта Toyota с самой низкой оценкой надежности в 2024 году

Автомобили Toyota считаются одними из самых надежных на мировом рынке. Их покупают огромными тиражами и стабильно оставляют хвалебные отзывы. Но далеко не все модели марки одинаково беспроблемны.

Американское издание «HotCars» решило выяснить, какой из автомобилей Toyota сегодня является наименее надежным. Для этого авторы онлайн-портала обратились к статистике, предоставляемой авторитетными аналитическими агентствами, включая «J.D.Power» и «Consumer Reports».

Сравнив все модели компании «заокеанские» журналисты пришли к выводу, что самой ненадежной современной «Тойотой» является электрический кроссовер bz4X.

Машина вышла в продажу в 2022 году. Серьезных жалоб на нее с тех пор не было, но максимальный рейтинг надежности в 2024 году составил всего 64 балла в случае с исследованием «J.D.Power» (в среднем на 10 баллов ниже остальных моделей марки).

При этом «CR» оценил уровень надежности bz4X еще ниже – в 47 баллов из 100.

Автомобиль успел попасть только под одну отзывную кампанию, которая касалась выхода из строя болтов ступицы колеса.

Но владельцы таких машин сетовали также и на то, что аккумуляторы их автомобилей, стоящих без движения, разряжаются всего за пару недель, а также были недовольны работой мультимедийной системы машины, ее проекционного дисплея, и датчиками, управляющими климат-контролем.

Напомним, кроссоверы Toyota bz4X сегодня продаются и в России. За параллельно импортированные машины 2024 года выпуска у нас просят от 3 миллионов 755 тысяч рублей.