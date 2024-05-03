В Иране запускают продажи перелицованной версии первого поколения Logan

Иранская марка Saipa на протяжении многих лет готовила рестайлинговую версию местного аналога Renault Logan 1 под названием Pars Tondar, снятого с производства в 2018 году из-за санкций. Запустить машину в продажу было непросто из-за отсутствия комплектующих, но в итоге это у иранцев все же получилось.

Как сообщает издание «Khodro Bank», новая модель Saipa получит название Cadilla P90 и будет представлять существенным образом перелицованный седан Renault Logan первого поколения. Машине достанется собственная передняя и задняя части кузова, а также переделанный салон.

В качестве двигателя для автомобиля заявлен 1,6-литровый бензиновый двигатель ME16, выдающий 113 лошадиных сил. Мотор является аналогом агрегата PSA EC5.

В Saipa заявляют, что им удалось достигнуть с Cadilla P90 локализации производства в 85 процентов.

Накануне для машины отпечатали первые фирменные брошюры, которые доставят в дилерские центры вместе с автомобилями.

Официальный запуск новой модели Saipa запланирован на ближайшие недели.