Маленький седан Suzuki, который еще недавно продавали в России, сменит поколение в конце 2024 года

Мировая премьера нового поколения хэтчбека Suzuki Swift состоялась в прошлом году на автосалоне Japan Mobility Show. С момента дебюта машины прошли месяцы и в некоторых странах автомобиль уже стал доступен для предзаказа. Все это значит, что уже совсем скоро перейдет в новую генерацию и его брат-седан Dzire. Накануне выяснилось, когда состоится презентация этой модели.

Suzuki Dzire интересен тем, что является 4-дверной версией модели Swift. Машина, предназначенная исключительно для развивающихся рынков, в какой-то момент (в 2022-м году с легализацией параллельного импорта) даже продавалась в России и стоила примерно 1,7 миллиона рублей.

Согласно информации портала «Top Gear Magazine», следующее поколение Dzire увидит свет в конце 2024 года (предположительно в четвертом квартале). Автомобиль получит уникальный стиль, но спереди, скорее всего, окажется копией хэтчбека Swift.

Основным отличием машины, как и раньше, станет корма. В четвертом поколении Dzire достанется заднее стекло с более резким углом наклона, которое должно выровнять визуальные пропорции седана.

Интерьер машины, по слухам, повторит Swift и похвастается добавлением передовых систем помощи водителю, таких как автономное экстренное торможение и ассистент в удержании полосы.

О линейке двигателей самого компактного седана Suzuki пока ничего неизвестно, но есть большая вероятность, что под капот 4-дверки установят новейший 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор, доставшийся свежему Swift. ДВС работает в составе мягкого гибрида и выдает 82 лошадиные силы и 112 Нм крутящего момента.

Первым рынком для новинки станет Индия, вслед за которой автомобиль начнут продавать в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.