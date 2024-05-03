Новый Hyundai Palisade засняли снаружи и внутри

Новое поколение флагманского кроссовера Hyundai Palisade должно увидеть свет в начале 2025 года. А пока корейцы активно обкатывают прототипы этой модели на дорогах общего пользования и порой они попадают в объективы фотошпионов. Накануне тестовый образец Palisade новой генерации удалось заснять местным папарацци на одной из парковок Сеула. Причем как снаружи, так и внутри.

Фотографиями машины поделилось издание «Shorts Car». На снимках кроссовер нового поколения предстал в практически полностью закамуфлированном кузове. Единственными свободными от маскировки местами, оказались участки крыльев, зеркала заднего вида и крыша.

Несмотря на камуфляж уже сегодня можно понять, что внешность нового Palisade ждут радикальные изменения по сравнению с его предшественником. Флагманский SUV Hyundai должен примерить на себя более брутальный облик с пересмотренной архитектурой фар, другой решеткой радиатора, высокой линией капота и переделанными боковинами, а также слегка иной кормой.

Фотошпионам удалось заглянуть внутрь прототипа и заметить там новые сиденья спереди и сзади, а также переделанные дверные карты с новыми ручками и круглыми динамиками, встроенными в их верхнюю часть.

Технические характеристики будущей модели пока не раскрываются, но ходят слухи, что новому Palisade достанется сразу два новых агрегата – 2,5-литровый гибрид и 3,5-литровый V6 с турбиной, который заменит актуальный 3,8-литровый мотор.