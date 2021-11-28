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Стала известна цена Lexus LX 600: он дороже Land Cruiser 300 почти в раза

От: Алексей Шмидт
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Премьера нового поколения внедорожника Lexus LX состоялась полтора месяца назад, но продажи автомобиля еще не стартовали. Более того, до сих пор не были известны даже цены на внедорожник. На этой неделе в Японии открыли прием предзаказов на один из вариантов модели, попутно рассекретив цены LX 600 (бензиновая версия). Прайс-лист LX 2022 был предназначен не для покупателей, а для дилеров, но все же утек в Сеть и стал достоянием общественности.

Как видно на фотографии брошюры, стартовая цена Lexus LX 600 в Японии оказалась в 2,5 раза выше, чем на этом рынке просят за его родственника по платформе – Toyota Land Cruiser 300. Базовый LX600 оценили в 12 миллионов 500 тысяч йен (8 миллионов 335 тысяч рублей). Для сравнения, за начальную комплектацию Toyota Land Cruiser 300 в Японии просят от 5 миллионов 100 тысяч йен или 3 миллиона 400 тысяч рублей по текущему курсу.

Стоимость самого дорогого исполнения нового LX под названием Executive составляет 18 миллионов йен (около 12 миллионов рублей).

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Из фирменной брошюры также следует, что разница в цене между обычным LX 600 и его версией LX600 Off-Road составит порядка 3,2 процента. При этом оба исполнения можно выбрать как с 5-местным, так и 7-местным салоном.

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Все Lexus LX 600 для японского рынка комплектуются 3,5-литровым бензиновым мотором твин-турбо V6, выдающим 415 лошадиных сил (650 Нм). Связку ему составляет десятискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода с блокировкой межосевого дифференциала.

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Самой дорогой версией стала модификация Executive, прерогативой которой является роскошный 4-местный салон с мультиконтурными креслами. За такие внедорожники «Лексус» будет просить в полтора раза больше, чем за базовые LX 600. Причем даже в таком исполнении за некоторые опции все же придется доплачивать. Так, например, для «топовой» комплектации опция вроде акустической системы Mark Levinson предложена только за дополнительную плату. 

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