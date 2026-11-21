Компания Kia планирует расширить линейку электромобилей за счет компактного городского хэтчбека EV1. Новинка должна расположиться ниже кроссовера EV2 и стать одним из самых доступных электрических автомобилей марки. Ее премьеру ждут уже в 2027 году.

О планах разработки новой модели компания сообщила в рамках пресс-релиза, посвященного 40-летию своего первого электромобиля. Kia собирается завершить работу над хэтчбеком B-сегмента к концу 2027 года. Автомобиль будет ориентирован прежде всего на городскую эксплуатацию и составит конкуренцию Renault Twingo нового поколения и будущему Volkswagen ID.Up.

По габаритам EV1, вероятно, окажется меньше нынешнего EV2, длина которого составляет 4,06 метра. Ожидается, что новый электромобиль будет ближе к Kia Picanto, длина которого достигает 3,6 метра. Таким образом, модель может стать электрической альтернативой традиционным компактным городским автомобилям в линейке корейской марки.

В отличие от EV2, обладающего форм-фактором небольшого кроссовера, EV1, по предварительным данным, получит кузов классического легкового хэтчбека или компактного городского минивэна.

Интерьер нового хэтчбека EV1, предположительно, будет ориентирован на цифровые технологии, но какие именно – пока неизвестно. В Kia сейчас изучают этот вопрос и отклик покупателей на различные типы мультимедийных систем.

Технические характеристики нового бюджетного электромобиля компании также еще не раскрыты. Впрочем, европейская пресса полагает, что новой «батарейной» корейской 5-дверке будет доступен один электромотор мощностью примерно 147 лошадиных сил, а в число тяговых аккумуляторов войдут батареи емкостью 42,2 и 61 кВт/ч.

Впрочем, не исключено, что младшая модель получит менее производительный двигатель и батареи меньшей емкости. Запас хода машины может составить около 350 километров.

Официальная премьера нового электрического хэтчбека Kia может состояться во второй половине 2027 года до появления родственного Hyundai Ioniq 1.

Сколько будет стоить машина, неизвестно, но европейская автомобильная пресса рассчитывает, что просить за EV1 с учетом субсидий менее 20 тысяч евро, то есть до 1,8 млн российских рублей по нынешнему курсу.

Между тем, параллельно Kia завершает разработку следующего поколения своего кроссовера-бестселлера Sportage, которое может справить премьеру в 2027 году.