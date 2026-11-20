Немецкая компания Ahorn Camp готовит к премьере новый полуинтегрированный автодом TL 740. Модель построена на базе Renault Master и ориентирована на путешественников, которым важны просторный салон и комфорт в длительных поездках. В отличие от других похожих проектов, главной «фишкой» этого кемпера является раздельная планировка душевой и туалета.

Публичный дебют TL 740 запланирован на выставке CMT. Автодом дополнит линейку немецкого производителя и обещает больше внутреннего пространства по сравнению с предыдущей моделью T 690. Длина новинки составляет 7,48 метра, ширина – 2,32 метра, высота – 2,85 метра.

В пресс-релизе компании разработчика говорится, что увеличение жилой площади примерно на полметра позволило расширить кухонную зону и санузел.

Кухня получила трехконфорочную газовую плиту, что нечасто встречается в автодомах этого класса. Для хранения продуктов предусмотрен холодильник объемом 136 литров и дополнительные шкафы.

Ванная комната устроена по отдельной схеме: душ и туалет находятся по разные стороны центрального прохода. Двери позволяют объединить их в единое пространство, отделив жилую часть от спальной.

В гостиной установлены Г-образный диван, дополнительное боковое сиденье и выдвижной столик. За столом могут разместиться четыре человека или больше. В задней части находятся две односпальные кровати, которые при необходимости объединяются в одно большое спальное место.

Дополнительные места для ночлега обеспечивают откидная кровать и трансформируемая зона отдыха. В зависимости от конфигурации автодом рассчитан на размещение четырех-пяти человек.

В основе Ahorn Camp TL 740 лежит Renault Master. Базовая версия комплектуется дизельным двигателем мощностью 130 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, работающим с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступны более мощные варианты до 170 л.с., в том числе с девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Стартовая цена автодома составляет 65 тысяч 900 евро (примерно 5,9 млн российских рублей по текущему курсу). Его продажи начнутся сразу после публичной премьеры на шоу Caravan, Motor, Tourism (CMP), которая откроет свои двери для журналистов и публики с 16 января и продлится до 24 января 2027 года.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о не менее интересном проекте 4,8-метрового автодома на четверых человек, который был разработан в Японии и получил название TRIAS480.