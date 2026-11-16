Lexus RX готовят к масштабному рестайлингу: изображения

Неофициальный цифровой рендер обновленного Lexus RX (2027)

Lexus готовит первое крупное обновление кроссовера RX нынешнего поколения. Замаскированный прототип заметили во время испытаний в Европе, а японские специалисты уже подготовили прогноз внешности серийной модели. Ожидается, что новинка дебютирует на домашнем рынке в июне или июле 2027 года.

Пятое поколение Lexus RX представили в ноябре 2022 года. Оно получило новую интерпретацию фирменного дизайна с так называемым веретенообразным кузовом, в котором традиционная решетка радиатора стала частью общей архитектуры передней части. В сентябре этого года машина актуальной генерации прошла через промежуточную модернизацию, а теперь метит в полноценный рестайлинг.

Судя по неофициальным цифровым рендерам, опубликованным японским порталом Response, главным визуальным изменением обновленного RX станет передняя часть. У нынешней модели крупная решетка занимает пространство от центра кузова до нижней части бампера.

На изображениях заметна слегка другая компоновка: окрашенная в цвет кузова центральная секция опускается ниже, а верхняя граница сетчатой решетки расположена ближе к бамперу.

Также ожидается появление более широкого и низкого центрального воздухозаборника. Боковые отверстия по краям бампера тоже могут получить другую форму и внутреннее оформление.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Lexus RX (2027)

Основная форма фар и боковые панели кузова, вероятно, останутся прежними. Существенных перемен сзади также не ждут: возможны лишь небольшие доработки бампера, включая сокращение площади черных пластиковых элементов и расширение окрашенных в цвет кузова участков.

Зато изменения могут затронуть интерьер кроссовера. На прототипах, тестировавшихся недавно в Европе, очевидцы заметили крупный центральный дисплей, который, судя по всему, отделен от передней панели.

Сейчас RX оснащается 14-дюймовым сенсорным экраном, интегрированным в приборную панель. В обновленной версии могут применить мультимедийную систему нового поколения, знакомую по последним моделям ES и TZ. Вместе с дисплеем возможна переработка кнопок на рулевом колесе, климатических регуляторов и центральной консоли. Но полностью менять архитектуру салона Lexus, вероятно, не станет.

Габариты кроссовера, вероятно, сохранятся на нынешнем уровне: длина составляет 4890 мм, ширина – 1920 мм, колесная база – 2850 мм.

Моторная гамма реформенной модели, по предварительным данным, также останется прежней. На японском рынке будут доступны RX350 с 2,4-литровым турбомотором, гибридный RX350h с 2,5-литровым атмосферным двигателем, подключаемый гибрид RX450h+ и RX500h F SPORT Performance с 2,4-литровой турбогибридной установкой.

Из изменений возможны лишь настройки управляющей электроники для улучшения отклика на нажатие педали газа, снижения шума и повышения топливной экономичности.

Официальный дебют кроссовера состоится уже следующим летом.

Между тем, ранее стало известно, что параллельно Lexus готовит оспортивленную модификацию кроссовера RX, которая может навязать конкуренцию BMW X5M и стать самым мощным автомобилем бренда в истории.