До выхода нового Mitsubishi Pajero на японский рынок остается меньше месяца, и компания продолжает раскрывать подробности о флагманском внедорожнике. Но на этот раз автопроизводитель поделился информацией не о его двигателях или внедорожных способностях, а об особенностях интерьера.

Утверждается, что инженеры продумали даже скорость открытия отдельных элементов салона и жесткость мягких накладок.

Салон нового Pajero обещает стать самым роскошным за всю историю модели, пишет японское издание BestCarWeb. В топовой комплектации Super Exceed в машине будет использоваться бежевая кожаная обивка, базовая версия GLS получит тканевые сиденья, а остальные исполнения получат черную кожу.

Мягкие материалы появятся на приборной панели, дверных подлокотниках и центральном подлокотнике независимо от уровня оснащения.

Но разработчики внедорожника пошли гораздо дальше простого выбора материалов. Жесткость мягких накладок будет отличаться в зависимости от места установки. В Mitsubishi подобрали отдельные параметры для приборной панели, дверей и центрального подлокотника, чтобы обеспечить подходящие тактильные ощущения.

В частности, толщина мягкой накладки дверного подлокотника составляет 15 мм, а центрального – 1 мм. Разницу можно будет почувствовать при прикосновении.

Еще одной необычной деталью интерьера станет перчаточный ящик. В новом Pajero впервые со времен третьего поколения вновь будет использоваться двухъярусная конструкция. Верхнее отделение окажется предназначено для небольших предметов, например коробок с салфетками, а нижнее подойдет для хранения документов и автомобильной документации.

Инженеры синхронизировали скорость открытия и закрытия обоих отделений. При одновременном использовании они движутся практически одинаково. Аналогичное внимание в Mitsubishi уделили выдвижному подстаканнику, расположенному под пассажирским поручнем с надписью PAJERO. Его механизм также настроен на ту же скорость движения, что и бардачки.

Напомним, новое поколение Mitsubishi Pajero на первых порах будет предлагаться с одним вариантом двигателя – 2,4-литровым дизельным турбомотором, взятым с пикапа L200/Triton на 201 лошадиную силу (470-480 Нм крутящего момента). Связку ему составит 8-скоростной «автомат».

Ранее новый «Паджеро» показали с заводским «кенгурятником» и другими внедорожными аксессуарами, которые будут доступны для него в Австралии, где эта модель появится даже раньше, чем в родной для нее Японии.