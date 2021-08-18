Lexus LX 2022: появились первые изображения версии LX 600

Мы уже неоднократно рассказывали о том, что компания Lexus готовится к очередной своей премьере. Вслед за новым поколением кроссовера NX, представленным в июне, дебют ожидает флагманский внедорожник LX. По слухам, одной из версий модели станет исполнение LX 600. Как раз его, взяв за основу шпионские фото и ранее опубликованные рендеры, решили показать российские независимые дизайнеры.

По мнению авторов изображений, дизайн передней части Lexus LX 2022 будет выполнен в стиле свежих моделей и концепт-каров японского бренда. Внедорожнику достанется массивная радиаторная решетка во всю высоту и фары оригинальной формы, а также изменится форма его бокового остекления, которую сделают по типу других новых «Лексусов».

Корма поменяет внешний облик не меньше, чем «передок». Новому LX достанутся светодиодные фонари, объединённые полосой во всю ширину крышки багажника.

В основу внедорожника ляжет платформа Toyota Land Cruiser 300, который уже успешно продается на российском рынке. Информации о том, какими двигателями планируют комплектовать LX 2022, пока нет, зато известен список его версий. Автомобиль предложат в модификациях LX 570, LX 600 и гибридном LX 750h.

Премьера автомобиля, по неофициальным данным, должна состояться уже в сентябре этого года.