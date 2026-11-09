Самый мощный Lexus RX в истории может составить конкуренцию BMW X5M

Неофициальный цифровой рендер оспортивленной версии Lexus RX

Lexus может выпустить самую мощную модификацию RX за всю историю модели. Необычный прототип уже заметили во время испытаний в Европе и на Нюрбургринге. По предварительным данным, новинка получит гибридную установку мощностью около 600 л.с. и сможет конкурировать с BMW X5M.

О существовании проекта стало известно в августе 2026 года, когда фотошпионы запечатлели в Европе необычный RX. Прототип заметно отличался от стандартного кроссовера расширенными передними и задними колесными арками, увеличенной колеей и заниженной подвеской.

За 21-дюймовыми многоспицевыми колесами находились крупные перфорированные тормозные диски и красные суппорты Brembo. Для автомобиля использовали шины Michelin Pilot Sport 4 SUV разных размеров: 265/40 ZR21 спереди и 295/35 ZR21 сзади. Ширина задних покрышек оказалась больше, чем у нынешнего RX 500h F SPORT Performance.

В заднем бампере фотошпионы смогли разглядеть вырезы под выхлопные трубы с обеих сторон. На прототипе также заметили экспериментальные патрубки выхлопной системы, которые вряд ли бы появились на простой обновленной версии этой модели.

На основе шпионских фото независимые дизайнеры уже создали первую визуализацию такого кроссовера. Судя по ней (заглавное изображение в статье), машина должна получить расширители колесных арок, интегрированные в кузов, переработанные боковые юбки, особую «губу» переднего бампера, крупные колеса и массивные тормозные механизмы, проглядывающиеся сквозь спицы.

Как будет называться такая версия Lexus RX, пока неизвестно, но одним из вариантов для него стать приставка к базовому имени Morizzo RR. Это обозначение уже используется компанией для особо мощных исполнений своих моделей, в том числе субкомпактного «паркетника» LBX.

Но еще интереснее то, что будет скрываться под капотом автомобиля. Главной технической особенностью «оспортивленного» Lexus RX должна оказаться силовая установка на базе перспективного 2-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя Toyota. В мае 2024 года компания объявила о разработке нового семейства двигателей, предназначенных для автомобилей эпохи электрификации.

По замыслу инженеров, новый 2-литровый турбомотор должен обеспечивать более высокую отдачу при меньших размерах. Его высота и общий объем конструкции будут примерно на 10% меньше по сравнению с нынешним 2,4-литровым турбодвигателем. Компактные размеры позволят упростить размещение агрегата в моторном отсеке и сочетать его с электрическими компонентами.

Предполагается, что спортивный RX получит полный привод с электромоторами на передней и задней осях. Совокупная мощность гибридной системы может приблизиться к 600 л.с.

Для сравнения, актуальный самый производительный RX в версии 500h F SPORT Performance комплектуется 2,4-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами. В североамериканской спецификации его суммарная отдача составляет 366 л.с. Так что предполагаемая новинка может оказаться примерно на 230 л.с. мощнее.

Если такой кроссовер выйдет на рынок, то (по крайней мере в теории) ему предстоит потягаться за покупателей с популярными немецкими высокопроизводительными SUV, такими как BMW X5M и Mercedes-AMG GLE 63 S. Между тем, сейчас Lexus также работает над плановым рестайлингом обычной версии RX.