Полностью новый Lexus LX: моторы от LC 300 и сиденья как в Maybach

Компания Lexus представила новое поколение внедорожника LX. Автомобиль показали параллельно в трех главных для модели странах – в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и России.

Новая генерация премиального японского внедорожника получила дизайн, выполненный в фирменном стиле марки с массивной решеткой радиатора с трехмерными ячейками, а также буквенное написание названия бренда.

Как и предполагалось ранее, новый Lexus LX оказался максимально унифицирован с Toyota Land Cruiser 300. Оба спроектированы на общей раме, имеют одинаковую трансмиссию и даже колёсную базу размером 2850 мм. Геометрия осталась прежней – дорожный просвет равен 215 мм, а углы въезда и съезда LX 2022 совпадают с предыдущей моделью.

Новая платформа GA-F (разновидность «тележки» TNGA) позволила сместить центр тяжести автомобиля, а также улучшить развесовку за счет иного расположения двигателя. Использование новой облегченной подвески, а также широкого списка деталей, выполненных из алюминия, значительно снизило массу машины (LX стал легче предшественника на 200 кг).

Версия LX600 будет комплектоваться уже известным по внедорожнику Land Cruiser 300 3,5-литровым бензиновым турбомотором V6, развивающим 415 лошадиных сил и 650 Нм. Что именно означает число 600 в индексе, в Lexus не уточнили. Альтернативой этому двигателю должен стать 3,3-литровый дизель, выдающий 300 «сил» и 700 Нм крутящего момента. Связку обоим составит безальтернативный десятидиапазонный «автомат».

Салон внедорожника изменился куда сильнее, чем экстерьер автомобиля. На центральной консоли расположились сразу два дисплея на 12,3 и 7 дюймов. Более крупный тачскрин отвечает за управления функциями мультимедийной системы и демонстрацию работы водительского помощника Multi-terrain Monitor, показывающего водителю, что происходит под передней и задней осями машины.

Чуть компактнее выглядит экран климатической установки. Сама «мультимедийка» прибавила в производительности и научилась поддерживать современные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а в дополнение к ней добавилась акустическая система фирмы Mark Levinson с 25-ю динамиками.

А еще у нового Lexus LX появилась новая версия под названием VIP. Ее прерогативой станут индивидуальные кресла на заднем ряду с возможностью наклона на угол до 48 градусов, разделенные дополнительной центральной консолью. Аналогичными сиденьями сейчас комплектуют Mercedes-Maybach GLS.

В VIP-салоне для пассажиров заднего ряда предусмотрена выдвижная подставка для ног, сенсорный дисплей на центральном подлокотнике, а также тачскрины мультимедийной системы и дополнительные воздуховоды, расположенные в потолке. Если сложить правое переднее кресло, то расстояние между рядами увеличится до 1100 мм.

В продажу новое поколение Lexus LX поступит через несколько месяцев и практически наверняка окажется существенно дороже своего предшественника, за который в России сейчас просят от 7 миллионов 900 тысяч рублей.