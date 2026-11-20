Неофициальный цифровой рендеринг новой генерации Toyota Probox (2027-2028)

Toyota Probox, один из самых востребованных коммерческих автомобилей японского рынка, может наконец получить полноценную смену поколения. После четверти века на конвейере практичный универсал ожидает серьезная техническая модернизация. Среди главных предполагаемых обновок – новая платформа, улучшенная гибридная система и возможность появления полного привода E-Four.

Первое поколение Toyota Probox появилось в июле 2002 года. Машина разрабатывалась прежде всего для коммерческого использования и стала одним из основных компактных развозных автомобилей в Японии.

В 2014 году универсал пережил масштабную модернизацию, а в 2018-м получил гибридную силовую установку. Несмотря на последующие обновления, включая расширение комплекса безопасности в ноябре 2025 года, основная конструкция автомобиля все это время оставалась практически неизменной, но вскоре все может резко измениться.

По неофициальным данным, Toyota готовит новую генерацию Probox, которая может увидеть свет во второй половине 2027-го или в 2028 году. Одним из главных нововведений модели должен оказаться переход на более современную платформу TNGA GA-B, которая уже используется в моделях Yaris и Aqua.

Новая «тележка» должна повысить жесткость кузова машины на скручивание, улучшить пассивную безопасность, плавность хода и устойчивость на дороге.

Несмотря на новую платформу, Toyota постарается сохранить основные достоинства Probox перед обычными легковыми универсалами, заключающиеся в низком и ровном полу грузового отсека, большом проеме задней двери и способности перевозить тяжелые грузы.

Инсайдеры ждут в том числе обновление силовой гаммы модели. Актуальный Probox оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, а также гибридной установкой аналогичного объема.

В следующей генерации знаменитая японская «рабочая лошадка» может получить более современную 1,5-литровую гибридную систему, которая сейчас активно применяется в последних компактных моделях Toyota. Она обеспечит коммерческому универсалу улучшенную топливную экономичность, более активную помощь электромотора при разгоне и снизит уровень шума в салоне.

Еще одним потенциально интересным новшеством нового Probox может стать система полного привода, которую впервые могут предложить для гибридной модификации модели (сейчас система 4WD доступна только для бензинового универсала). Скорее всего, речь будет идти о технологии E-Four, в которой задняя ось будет приводиться в движение отдельным электромотором.

Неофициальный цифровой рендеринг новой генерации Toyota Probox (2027-2028)

Внешность машины, вероятно, также серьезно изменится. Предполагается, что «Пробокс» нового поколения сохранит свой классический квадратный силуэт, сильной стороной которого является обзорность и удобство погрузки, но при этом обзаведется более современными светодиодными фарами и вертикальными задними фонарями.

Неофициальный цифровой рендеринг новой генерации Toyota Probox (2027-2028)

В целом дизайн автомобиля может стать более выразительным, но без ущерба для практичности.

Актуальный Toyota Probox стоит в Японии от 1 миллиона 965 тысяч 700 иен (около 1 миллиона рублей). В новом поколении автомобиль, по слухам, может подорожать на 300-500 тысяч иен. В результате стартовая цена машины может достигнуть 2,1 – 2,4 млн иен (приблизительно 1,1 – 1,2 млн российских рублей по текущему курсу).