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Новый Lexus LX 600 впервые после премьеры засняли на видео

От: Алексей Шмидт
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Премьера нового поколения внедорожника LX, получившего две версии LX 600 и LX 500d, состоялась в середине октября. Автомобиль представили спустя четыре месяца после дебюта его родственника Toyota Land Cruiser 300. Продажи люксового вседорожника стартуют только в 2022 году, однако реформенные LX уже колесят по дорогам Японии.

В Сети появилось два видеоролика, в которых новый Lexus LX 2022 был замечен на общественных дорогах в окрестностях города Нагоя (префектура Айти). На опубликованных видео в объектив попала версия LX600, оснащенная бензиновой «шестеркой» с двойным «наддувом» мощностью 415 лошадиных сил и 650 Нм.

Кроме версии LX600 продавать новый Lexus LX будут также в дизельном исполнении (индекс LX500d). Такие внедорожники получат под капот турбированный V6, но уже объемом 3,3-литра и отдачей 299 л.с. (700 Нм). 

Связку обоим вариантам двигателей составит новейшая десятидиапазонная автоматическая трансмиссия. 

В основу модели легла архитектура GA-F с увеличенной на 20% жесткостью. Благодаря более широкому использованию в конструкции кузова алюминия инженерам «Лексус» удалось снизить центр тяжести машины, сделав ее рулевое управление более послушным.

Габариты не изменились, как и геометрия. Клиренс, как и раньше, равен 215 мм, а углы въезда и съезда совпадают с предыдущей моделью. 

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Уже в базовой комплектации автомобиль получил подвеску AHC, позволяющую регулировать дорожный просвет в зависимости от условий движения. Кроме того, для нового LX стал доступен активный электронный стабилизатор поперечной устойчивости, борющийся с кренами кузова и продольной раскачкой. 

Салон подвергся полноценной модернизации. Машине досталась новая архитектура интерьера с двумя дисплеями (7-дюймовым и 12,3-дюймовым экранами), а также VIP-версия с 4-местной компоновкой (раздельные задние сиденья с функцией массажа). 

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В России продажи свежего LX начнутся в следующем году. Перед этим японским внедорожникам придется пройти обязательную процедуру сертификации. Цены и комплектации на новинку объявят позднее.

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