Lexus показал ультрароскошный LX 600 с четырьмя креслами

С виртуальной премьеры нового поколения Lexus LX прошло чуть больше месяца. В ходе презентации было заявлено, что у «топового» исполнения LX 600 будет ультрароскошный вариант с четырьмя креслами, но он дебютировал только сейчас. Версию LX600 Ultra Luxury продемонстрировали в ходе выставки AutoMobility в Лос-Анджелесе.

Как заявляют в «Лексус», представленная модификация должна предложить потенциальным покупателям нового LX максимальный комфорт и оснащение. Салон, как и обещали, имеет 4-местную компоновку с раздельными креслами на втором ряду, способными наклоняться под углом до 48 градусов.

Кроме того, в исполнении LX 600 Ultra Luxury правое переднее пассажирское сиденье можно сложить, благодаря чему в распоряжении пассажира заднего ряда появляется внушительное пространство для ног с подставкой и отличный обзор. Предполагается, что конкурировать самой дорогой версии нового LX предстоит с длиннобазным Range Rover и Mercedes-Maybach GLS 600.

Напомним, со сменой поколения внедорожник Lexus LX переехал на новую платформу TNGA производства Toyota. Автомобиль, как и его «младший» родственник Toyota Land Cruiser 300, сохранил рамную конструкцию, получив новый «наддувный» двигатель V6 (V35A-FTS).

Продажи новой генерации Lexus LX должны начаться через несколько месяцев. Цены пока не объявлены, но у версии LX600 практически наверняка прайс окажется не ниже 8 миллионов рублей.