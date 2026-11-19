Компания Lexus заканчивает работы над крупной модернизацией своего популярного кроссовера RX. Прототипы таких машин уже несколько раз «светились» на испытаниях в Европе с минимумом камуфляжа. Ожидается, что новинка Lexus получит переработанный интерьер RX, а также незначительные изменения в его внешности.
Актуальный Lexus RX (пятого поколения) увидел свет в ноябре 2022 года. Внешний облик машины построили вокруг фирменной концепции «веретенообразного кузова», в которой массивная решетка радиатора стала одной из главных особенностей передней части. Ожидается, что в ходе предстоящего обновления компания намерена пересмотреть этот элемент.
Габариты автомобиля, скорее всего, останутся прежними. Длина нынешнего кроссовера составляет 4890 мм, ширина – 1920 мм, а колесная база равна 2850 мм.
Главным изменением может стать уменьшение визуального размера сетчатой решетки. Центральная часть передней панели, окрашенная в цвет кузова, будет занимать больше пространства, а верхняя граница сместится ниже.
Нижний воздухозаборник, предположительно, окажется более узким и вытянутым по горизонтали, а боковые отверстия в бампере подвергнутся небольшой переработке.
Недавно реформенную машину показали без камуфляжа на неофициальных рендерах, судя по ним решетка радиатора нового Lexus RX будет выглядеть менее массивной, а основной акцент окажется смещен на форму кузовных панелей и воздухозаборников. Фары, судя по прогнозам, сохранят узнаваемые очертания нынешней модели. Изменения задней части ожидаются менее масштабными: в частности, может уменьшиться нижняя черная накладка бампера. Боковые панели кузова, вероятно, останутся практически без перемен.
Куда более серьезные обновки могут ждать салон кроссовера. В замеченных недавно во время тестов прототипах в Европе был запечатлен увеличенный центральный дисплей, который может избавиться от интеграции в центральную консоль, расположившись над ней.
В основу мультимедийного комплекса должно лечь новое поколение интерфейса, которое сейчас применяется в моделях Lexus RS и TZ. Заодно дизайнеры Lexus могут изменить органы управления на руле, климатическую панель и оформление центральной консоли.
Линейка силовых установок, по предварительным данным, будет сохранена. Для японского рынка сейчас предусмотрены RX350 с 2,4-литровым турбомотором, гибридный RX350h с 2,5-литровым двигателем, подключаемый гибрид RX450h+ и турбогибрид RX500h F SPORT Performance. Полной смены двигателей не ожидается, хотя Lexus может доработать настройки силовых установок, отклик на нажатие педали газа и шумоизоляцию.
По неофициальной информации, Lexus также может выпустить «заряженную» модификацию RX Morizo RR, который недавно был замечен в ходе тестов с расширенными колесными арками и увеличенными тормозными механизмами. Его мощность должна достигнуть 600 лошадиных сил, а в качестве главного конкурента выступит BMW X5 M.
Обновленный Lexus RX выйдет на японский рынок летом 2027 года. Оспортивленная модификация этой модели, скорее всего, дебютирует годом спустя.