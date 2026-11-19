Компания Lexus заканчивает работы над крупной модернизацией своего популярного кроссовера RX. Прототипы таких машин уже несколько раз «светились» на испытаниях в Европе с минимумом камуфляжа. Ожидается, что новинка Lexus получит переработанный интерьер RX, а также незначительные изменения в его внешности.

Актуальный Lexus RX (пятого поколения) увидел свет в ноябре 2022 года. Внешний облик машины построили вокруг фирменной концепции «веретенообразного кузова», в которой массивная решетка радиатора стала одной из главных особенностей передней части. Ожидается, что в ходе предстоящего обновления компания намерена пересмотреть этот элемент.

Габариты автомобиля, скорее всего, останутся прежними. Длина нынешнего кроссовера составляет 4890 мм, ширина – 1920 мм, а колесная база равна 2850 мм.

Главным изменением может стать уменьшение визуального размера сетчатой решетки. Центральная часть передней панели, окрашенная в цвет кузова, будет занимать больше пространства, а верхняя граница сместится ниже.

Нижний воздухозаборник, предположительно, окажется более узким и вытянутым по горизонтали, а боковые отверстия в бампере подвергнутся небольшой переработке.

Неофициальный цифровой рендеринг обновленного Lexus RX (2027)

Недавно реформенную машину показали без камуфляжа на неофициальных рендерах, судя по ним решетка радиатора нового Lexus RX будет выглядеть менее массивной, а основной акцент окажется смещен на форму кузовных панелей и воздухозаборников. Фары, судя по прогнозам, сохранят узнаваемые очертания нынешней модели. Изменения задней части ожидаются менее масштабными: в частности, может уменьшиться нижняя черная накладка бампера. Боковые панели кузова, вероятно, останутся практически без перемен.

Куда более серьезные обновки могут ждать салон кроссовера. В замеченных недавно во время тестов прототипах в Европе был запечатлен увеличенный центральный дисплей, который может избавиться от интеграции в центральную консоль, расположившись над ней.

В основу мультимедийного комплекса должно лечь новое поколение интерфейса, которое сейчас применяется в моделях Lexus RS и TZ. Заодно дизайнеры Lexus могут изменить органы управления на руле, климатическую панель и оформление центральной консоли.

Линейка силовых установок, по предварительным данным, будет сохранена. Для японского рынка сейчас предусмотрены RX350 с 2,4-литровым турбомотором, гибридный RX350h с 2,5-литровым двигателем, подключаемый гибрид RX450h+ и турбогибрид RX500h F SPORT Performance. Полной смены двигателей не ожидается, хотя Lexus может доработать настройки силовых установок, отклик на нажатие педали газа и шумоизоляцию.

По неофициальной информации, Lexus также может выпустить «заряженную» модификацию RX Morizo RR, который недавно был замечен в ходе тестов с расширенными колесными арками и увеличенными тормозными механизмами. Его мощность должна достигнуть 600 лошадиных сил, а в качестве главного конкурента выступит BMW X5 M.

Обновленный Lexus RX выйдет на японский рынок летом 2027 года. Оспортивленная модификация этой модели, скорее всего, дебютирует годом спустя.