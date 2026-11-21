Популярность недорогих 7-местных кроссоверов в мире продолжает расти, и это не могли не заметить в Toyota. По неофициальной информации, она уже начала готовить новый вместительный бюджетный SUV, в основу которого ляжет модель Raize.

Актуальный Toyota Raize был представлен в 2019 году. Машина представляет собой классический субкомпактный «паркетник». У автомобиля есть родственник в лице Daihatsu Rocky, с которым он делит платформу DNGA.

Длина машины составляет 3995 мм, а ширина равна 1695 мм. Внутри может расположиться до пяти человек.

Предполагается, что вскоре у Raize появится «растянутая» модификация, название которой уже запатентовано. Речь идет о наименовании Raize Space.

Вероятно, речь идет об удлиненном 7-местном кроссовере, который будет выпущен одновременно с плановой сменой поколения компактного SUV.

По инсайдерским утечкам, удлиненный Raize окажется примерно на 400 мм длиннее нынешней модели, на 45 мм шире и на 80 мм выше. Колесная база может увеличиться приблизительно на 300 мм. Ожидаемые габариты составят около 4395 мм в длину, 1740 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колесной базе 2825 мм.

Таким образом, новый кроссовер окажется короче Toyota Noah и Voxy, а по длине приблизится к Corolla Cross. Для того, чтобы увеличить пространство в салоне, «тойотовцы» могут изменить пропорции кузова и компоновку задней части машины.

При длине менее 4,4 метра рассчитывать на полноценное комфортное пребывание взрослых пассажиров на третьем ряду вряд ли придется. Дополнительные места, вероятно, будут предназначены скорее для детей и коротких поездок, например при перевозке школьников.

Скорее всего, задние сиденья можно будет складывать и убирать в подпол, что обеспечит в 5-местной конфигурации машины дополнительное пространство для багажа.

Учитывая, что младший брат нового Toyota Raize Space является кроссовером, его 7-местный вариант вполне может получить «кроссоверный» дорожный просвет, который позволит передвигаться на машине в том числе по грунтовым дорогам.

Что касается «техники», то актуальный Toyota Raize продается с тремя вариантами силовых установок. Базовым выступает 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель. Также доступен 1-литровый трехцилиндровый турбомотор. Гибридная версия e-SMART HYBRID использует 1,2-литровый двигатель для выработки электроэнергии и электромотор, непосредственно приводящий автомобиль в движение.

Первые два, скорее всего, появятся и у 7-местного кроссовера Raize Space.

Официальные цены на машину объявят ближе к ее премьере, предположительно запланированной на осень 2027 года. Потенциальная базовая цена автомобиля может составить около 2,5 миллиона иен или примерно 1,3 миллиона российских рублей по текущему курсу.

В начале ноября мы также сообщали, что компактный Toyota Raize должен скоро обновиться на родине и незначительно подорожать.