Ural Red Octiber. Фото: ural.cc

В 2009 году европейские покупатели получили возможность стать владельцами необычного Ural Red October. Мотоцикл с коляской окрасили в насыщенный красный цвет, а его название позаимствовали у знаменитой советской подводной лодки из романа Тома Клэнси «Охота за Красным Октябрем». Но дело не ограничилось новой расцветкой. Инженеры изменили конструкцию шасси, уменьшили диаметр колес и отказались от привода на колесо коляски. Всего планировалось выпустить 30 экземпляров.

Первое, что бросалось в глаза при встрече с Red October, – сочетание красного кузова и черной рамы. В этот же цвет окрасили двигатель и ряд металлических деталей. Для консервативного семейства Ural такая палитра была весьма смелым решением, поскольку мотоцикл заметно выделялся на фоне привычных зеленых, черных и серых исполнений бренда.

Но еще любопытнее выглядела его конструкция. Вместо стандартной рамы бокового прицепа использовали более низкую, позаимствованную у модели Retro. Колеса уменьшили с 19 до 18 дюймов. В результате Red October приобрел более низкий силуэт и отличался от привычных внедорожных «Уралов» посадкой и геометрией.

Ural Red Octiber. Фото: ural.cc

Изменения затронули и трансмиссию. В отличие от Gear Up, специальная версия имела привод только на заднее колесо мотоцикла. Колесо коляски ведущим не было. Отказ от полноприводной схемы был связан с дорожным характером модели: Red October был создан прежде всего для поездок по асфальту, а не для штурма глубокого снега или грязи.

Под красными кузовными панелями находился знакомый оппозитный двигатель Ural объемом 745 куб. см. Двухцилиндровый агрегат воздушного охлаждения развивал около 40 л.с. и работал с четырехступенчатой механической коробкой передач. В трансмиссии также сохранилась задняя передача, необходимая для маневрирования с коляской.

Свои «фишки» были и у бокового прицепа. На нем разместили дополнительные круглые фонари, багажные элементы и металлический ящик с индивидуальной маркировкой. Рычаг включения заднего хода находился на топливном баке.

Ural Red Octiber. Фото: ural.cc

Название модели отсылало к роману Тома Клэнси, опубликованному в 1984 году. В центре сюжета находилась советская атомная подводная лодка «Красный Октябрь», командир которой решил перейти на сторону США. Книга получила широкую известность, а в 1990 году вышла ее экранизация с Шоном Коннери в главной роли. Для европейской спецверсии Ural эта история стала основой необычного названия и общей концепции.

Тираж Red October ограничили 30 экземплярами. Все мотоциклы были предназначены для европейского рынка и поступили в распоряжение местных дилеров осенью 2009 года.

Спустя годы ИМЗ вернулся к этому названию: в 2020 году появилась версия Red October II, выпущенная уже серией из 20 единиц, которые так же, как и их лимитированные предшественники, быстро нашли своих владельцев, большая часть из которых почти наверняка оказались коллекционерами.

Ранее Дейли-Мотор также рассказывал о другом лимитированном мотоцикле ИМЗ – Ural Taiga, отличавшимся необычным набором экспедиционного оборудования.