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Tesla дешевле e-Largus: свежие изображения и слухи о бюджетнике Model 2

Текст: Алексей Шмидт
Копия Tesla Model 2 Render 1b scaled 1

Еще несколько лет назад глава Tesla Илон Маск намекал на то, что хотел бы видеть в линейке компании доступный электромобиль. С тех пор слухи о нем колеблются между обнадеживающими и противоречивыми, но сама идея привлекает инвесторов, а это значит шансы, что Model 2 увидит свет, велики.

Американский онлайн-журнал «CarsCoops» решил предсказать, как будет выглядеть самая дешевая Tesla, стоимость которой должна составить около 25 тысяч долларов (примерно 2,3 миллиона рублей, что даже ниже, чем цена Lada e-Largus), а также раскрыл о проекте ранее неизвестные подробности.

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Конкурентами Model 2 должны оказаться новейшие электрические хэтчбеки, которые еще не вышли в продажу: VW ID.3 и MG4, а также кроссоверы аналогичного размера вроде Renault Megane E-Tech и будущий Nissan Leaf. 

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Дизайнеры предполагают, что машина будет представлять собой 5-дверку в формате Shooting Brake со слегка приподнятым клиренсом. Автомобилю предстоит продемонстрировать классическую минималистичную для компании переднюю часть кузова, где расположится двухуровневая светотехника, а также корму с Г-образными фонарями. 

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Нижние кромки дверей и пороги в Model 2 могут прикрыть черным пластиком, который также появится на колесных арках и на части заднего бампера, а крышу сделать контрастной цвету кузова.

Технические характеристики машины засекречены, как и сроки ее запуска в продажу. Впрочем, заокеанские журналисты предполагают, что Model 2 может появиться в течение нескольких ближайших лет. 

Фото:CarsCoops

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