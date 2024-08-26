Пикап Tesla для бедных: на продажу выставили пародию на Cybertruck

Вышедший в продажу в конце прошлого года пикап Tesla Cybertruck автоматически стал одним из самых желанных автомобилей на планете. Спрос разогнал цену этой машины до небес, а перекупщики не стеснялись доводить стоимость электрической модели до абсурдных цифр.

Но для тех, кто хотел стать обладателем Cybertruck, но у них не было на него денег, недавно появился интересный вариант.

Умелец из штата Джорджия (США) выставил на продажу необычное творение, которое носит название Tesla Cybertruck 1998, что само по себе крайне странно, ведь в конце 90-х никакой «Теслы» еще не существовало в принципе.

В объявлении утверждается, что машина проехала 225 тысяч миль или 362 тысячи километров, а также в отличие от оригинала не является электрической.

В основе пародии на Cybertruck лежит японский рамный пикап Mitsubishi L200, который прошел через череду модернизаций, чтобы выглядеть как американский электромобиль. Причем на настоящий «Кибертрак» автомобиль похож только сбоку благодаря треугольным вставкам спереди и сзади.

Под капотом машины в отличие от настоящей «Теслы» установлен 2,4-литровый двигатель внутреннего сгорания, генерирующий 147 лошадиных сил. Пару ему составляет 5-ступенчатая МКПП и система заднего привода.

За «Cybertruck для бедных» его продавец собирается получить всего 5 тысяч 800 долларов (порядка 530 тысяч рублей), что более чем в 10 раз дешевле, чем сейчас стоит базовая комплектация электрического пикапа Tesla.