Новая Tesla Model Y получит обновленный дизайн, вдохновленный Model 3

В прошлом году Tesla провела плановое обновление своего популярного седана Model 3, который получил более современный дизайн, но слегка противоречивые новшества в интерьере. Как минимум часть из этих изменений могут быть перенесены в реформенный Tesla Model Y. Новинка получит название Juniper и появится в 2025 году. Как она может выглядеть показали дизайнеры портала «AutoExpress».

В качестве основы для изображений использовались просочившиеся в Сеть шпионские снимки прототипов Juniper.

Основная точка дифференциации между Model 3 и новой Model Y будет располагаться сзади. Кроссовер должен получить световую полосу во всю ширину багажника со встроенной надписью Tesla и компактную камеру, спрятанную в секции с глянцевой черной отделкой. Световые кластеры будут сильно похожи на те, что использует Model 3, и обзаведутся более четкой светодиодной подписью, а также скрытыми указателями поворота.

Общая форма кузова вряд ли изменится, так что высокая крышка багажника и сильно наклонное заднее стекло перенесут с актуальной модели в будущую. Вместе с ними с действующей Model Y в реформенный автомобиль перекочует длинная колесная база и короткие свесы.

Спереди новинка и вовсе может повторить дизайн обновленной Model 3. Более узкие фары и плавные линии должны придать автомобилю подтянутый вид и немного освежить его актуальный стиль.

Ожидается, что новые Model Y будут предлагаться с задним приводом, полным приводом и в производительной версии, которая сможет похвастаться мощностью более 500 лошадиных сил. Есть вероятность, что у них будет несколько вариантов аккумуляторов, самый емкий из которых получит запас хода около 560 километров.