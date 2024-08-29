В Великобритании массово воруют внедорожники Land Rover: во всем винят бандитов из России

Спрос со стороны угонщиков на автомобили компании Land Rover оказался настолько высок, что владельцы таких машин нередко идут на нестандартные методы в защите своих транспортных средств.

Не так давно мы рассказывали о том, что обладатели авто местного премиального бренда в Великобритании пристегивают их цепями к деревьям, а на днях местный таблоид «The Sun» опубликовал статью, в которой раскрыл новый способ не дать преступникам угнать свою дорогую машину.

Утверждается, что в «Туманном Альбионе» резко вырос интерес к автоматическим боллардам, которые устанавливаются на подъездных дорожках возле домов, где находятся парковки владельцев Land Rover:

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Что самое интересное, виновных в кражах называют не местных преступников, а российских бандитов. Якобы они переправляют угнанные в Великобритании Land Rover и без проблем эксплуатируют их в своей стране, либо продают на запчасти:

«В России всегда был спрос на роскошные украденные автомобили, но после введения западных санкций он только увеличился».

Британцы жалуются, что российские власти практически не сотрудничают с местной стороной в расследовании этих преступлений или попытках предотвратить их совершение.